Borussias Offensiv-Allrounder : Wie Hofmann in Frankfurt seine Bestnote „verballerte“

Anders als hier bei seinem Treffer zum 2:0 in Leipzig vergab Jonas Hofmann in Frankfurt die große Chance zum 4:1. Aufgrund des 3:1-Sieges konnte er darüber aber schnell lachen. Foto: Dirk Päffgen

Mönchengladbach Jonas Hofmann hat in Frankfurt eine „bärenstarke Leistung“ gezeigt. Ärgerlich ist seine vergebene Top-Chance, über die er und Trainer Marco Rose aufgrund des 3:1-Sieges der Borussia aber schnell lachen konnten.

Borussias Offensivspieler Jonas Hofmann dürfte am Samstag in einem Moment froh gewesen sein, dass keine Zuschauer in der Frankfurter Commerzbank-Arena waren. „Das ist schon recht peinlich“, sagte der 27-Jährige später über die Aktion, die ihm einen Platz in der Rubrik Kuriositäten in allen Saisonrückblicken gesichert haben dürfte. Nach einem Zuspiel von Patrick Herrmann lief Hofmann mit dem Passgeber und Alassane Plea auf das Tor der Eintracht zu, nur Verteidiger Martin Hinteregger stand noch auf der Linie. Doch die Grätsche des Ex-Gladbachers reichte, um das 4:1 zu verhindern. Dass es am Ende beim 3:1 für Borussia blieb, entschärfte diese Fehlleistung jedoch. „Bei dem Endergebnis kann man drüber lachen“, sagte Hofmann. „Vielleicht mag es sein, dass ich da etwas abschaltet habe. Ich gucke zuerst hoch, um zu schauen, was Hinteregger macht und dann wieder runter auf den Ball, da hat er mich aber ausgeguckt.“

Foto: AFP/MICHAEL PROBST 18 Bilder Frankfurt - Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik

In diesem Moment verlor Hofmann die Übersicht. Gerade das jedoch war über die gesamte Dauer des Spiels die große Stärke des vielseitigen Offensivspielers, der in Frankfurt lange auf der rechten Außenbahn spielte, in der Schlussphase auf der linken Seite. Schon nach 38 Sekunden war er als Vorbereiter für Pleas 1:0 erfolgreich. Und auch danach zeigte Hofmann immer wieder tolles Passspiel. Selbst in engsten Situationen in der eigenen Hälfte fand er jedes Mal die freien Räume. „Auf spielerischer Ebene war das ganz ordentlich für das erste Spiel, wir haben uns schön von hinten rausgespielt, was nicht selbstverständlich ist nach 66 Tagen Pause“, sagte Hofmann.

Auch seinem Trainer Marco Rose hat sehr gefallen, was er sah. „Jonas hat ein bärenstarkes Spiel gemacht“, sagte der 43-Jährige. Daran änderte auch der „peinliche“ Fehlschuss nichts. „Für mich steht nur die Leistung im Vordergrund, und mit der hat er sich und die ganze Mannschaft belohnt. Ich kann jetzt schon darüber schmunzeln“, sagte Rose.

Foto: AP/Michael Probst 17 Bilder Frankfurt - Borussia: die Bilder des Spiels

Doch nach Meinung unserer Redaktion hat Hofmann mit dieser Aktion eine Bestnote „verballert“. So fahrlässig darf man in der Bundesliga nicht mit solchen Chancen umgehen, dafür ist die Konkurrenz zu gefährlich. Das wurde die Eintracht am Samstag jedoch nicht. Das lag vor allem daran, dass sich die Borussen, nicht nur Hofmann, in richtig guter Verfassung präsentierten. „Wir haben uns in den vorigen Wochen die Basis dafür gelegt“, erklärte Hofmann. „Auch als wir nicht wussten, wie es weitergeht, haben wir immer gut trainiert und Gas gegeben. Das hat man diesmal gemerkt, dass das ein wichtiger Schritt war. Ich habe gesagt, dass es sehr gut wäre, mit einem positiven Erlebnis in diese neun Spiele zu starten. Das haben wir gut hinbekommen.“

Das ist auch die Zusammenfassung für Hofmann persönlich. Natürlich bleibt sein Fehlschuss als „Highlight“ hängen, doch sein gesamter Auftritt dürfte ihm auch beim Spitzenspiel am Samstag gegen Champions-League-Konkurrent Leverkusen einen Platz in der Startelf garantieren. Denn Hofmann war nicht nur spielerisch stark, sondern zeigte, dass er auch körperlich schon wieder auf gewohnt hohem Niveau ist. Mit 12,13 Kilometern war er der laufstärkste Borusse beim Restart der Bundesliga. Diese Qualität macht ihn zu einem wertvollen Spielen im System von Rose.