Nach Borussias 3:1 in Wolfsburg : Selbstbewusster Hofmann will „eine Siegesserie starten“

Selbstbewusster Hofmann will „eine Siegesserie starten“

Nach Borussias 3:1 in Wolfsburg

Jonas Hofmann bejubelt seinen Treffer in Wolfsburg. Foto: dpa/Swen Pförtner

Mönchengladbach Jonas Hofmann war Torschütze und Kilometer-Macher bei Borussias 3:1 in Wolfsburg, dem ersten Sieg in der VW-Stadt seit 2003. „Wir können stolz sein“, befand der nach dem ersten Auswärtssieg der Saison - und hatte gleich noch mehr im Sinn.

Am Ende war es eine leichte Übung. Jonas Hofmann musste nur noch den Ball über die Linie schieben, das Tor war leer, nachdem er vorbei war am herausstürzenden Wolfsburger Torwart Koen Casteels. So schaffte Hofmann sein zweites Tor dieser Saison und legte mit diesem Treffer zum 2:0 letztlich die Grundlage des 3:1 der Borussen beim VfL Wolfsburg, des ersten Auswärtssiegs der Saison.