Nach Muskelbündelriss : Borussias Topscorer Hofmann hofft auf die Bayern

Da war es passiert: Jonas Hofmann fasst sich an den Oberschenkel, er hat sich gegen Tschechien einen Muskelbündelriss zugezogen. Foto: imago images/ULMER Pressebildagentur/Markus Ulmer via www.imago-images.de

Mönchengladbach Nach seinem Muskelbündelriss hat sich Borussias bester Scorer dieser Saison ein konkretes Ziel gesetzt: Er will zum Spiel gegen den Rekordmeister FC Bayern München am 8. Januar 2021 wieder da sein.

In der besten aller Welten würde es Jonas Hofmann am 8. Januar 2021 machen wie weiland Lars Stindl in München. Damals kehrte Borussias Kapitän nach langer Verletzungspause zurück und stand überraschend gegen den FC Bayern in der Startelf. Es wurde ein famoses Comeback: Stindl schoss an jenem 6. Oktober 2018 ein Tor, Borussia siegte 3:0.

In etwa so würde sich Hofmann, der damals in München zwei Tore vorbereitete, die Geschichte des Spiels Anfang des nächsten Jahres ausmalen. Für dieses nämlich, das hat er nun der „Bild“ erzählt, plant er seine Wiederkehr ein nach dem Muskelbündelriss, den er sich im Länderspiel gegen Tschechien, seinem zweiten überhaupt, zugezogen hat.

„Ich werde alles dafür tun, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen. Ob das vor Weihnachten reicht, werden die nächsten drei, vier Wochen zeigen. Wie gut da meine Verletzung verheilt. Ein realistisches Ziel ist es aber auf jeden Fall, am 8. Januar gegen Bayern wieder auf dem Platz zu stehen“, sagte Hofmann.

Dann wären genau zwei Monate vergangen seit der Verletzung, die Hofmann als „sehr bitter“ einstuft. Zuletzt hatte sein Teamkamerad Valentino Lazaro ebenfalls nach einem Muskelbündelriss nach zwei Monaten sein Comeback gefeiert. Hofmanns Zeitplan orientiert sich daran, er hofft daher auf die Bayern, ohne Garantie natürlich. Elf Pflichtspiele würde er in der Zwischenzeit versäumen: sieben in der Bundesliga, drei in der Champions League und eines im DFB-Pokal.

Dass er wegen seiner Verletzung Groll hegt auf die, die Länderspiele wie das gegen die Tschechen in dieser spielreichen Zeit terminieren, verneint Hofmann. „Wer freiwillig auf ein Länderspiel verzichtet, dem kann ich nicht helfen. Natürlich muss man vorsichtig sein und gerade in so einer Phase mit vielen Spielen ein besonderes Auge auf seinen Körper haben. Dennoch bin ich extrem dankbar und froh darüber, Spiele für die deutsche Nationalmannschaft zu bestreiten und so mein Land zu vertreten“, sagte er.

Er hatte wie sein Mitspieler Florian Neuhaus zur Startelf gehört, musste dann aber nach 20 Minuten aus dem Spiel. Tags darauf kam dann die Diagnose, die ihn aktuell in einer Hochphase ausbremst: Hofmann spielt konstant gut und ist Borussias aktuell bester Scorer. Vor allem aber auch in einer Zeit, in der es in der Champions League um die Entscheidung geht. Sollten es seine Kollegen nicht schaffen, Erster oder Zweiter in der Gruppe zu werden, hätte Hofmann die Hälfte des Abenteuers Königsklasse verpasst.