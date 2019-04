Jetzt offiziell : Borussias Hofmann verlängert bis 2023

Mönchengladbach Jetzt ist die Tinte endlich trocken: Jonas Hofmann bleibt Borussia erhalten, er unterschrieb einen neuen Vierjahresvertrag. Ganz zur Freude von Sportdirektor Max Eberl.

„Jonas hat sich in seinen bald dreieinhalb Jahren bei Borussia kontinuierlich zu einem Leistungsträger entwickelt und hat maßgeblichen Anteil an unserer hervorragenden Saison. Wir freuen uns, dass wir diesen Weg gemeinsam weitergehen“, sagt Sportdirektor Max Eberl.

In der Rückrunde steckt Hofmann dagegen in einer Schaffenskrise, die ihm in den vergangenen beiden Partien gegen Werder Bremen (1:1) und bei Hannover 96 (1:0) einen Bankplatz bescherte, er kam in beiden Spielen nur zu Kurzeinsätzen. Seit dem Jahreswechsel hat er lediglich den entscheidenden Treffer durch Alassane Plea beim 1:0-Sieg in Leverkusen vorbereitet. Seitdem hatten seine Bemühungen keinen Ertrag mehr.