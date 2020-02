Aufsteiger bei Borussia : Warum Hofmann ein Sinnbild für Gladbachs Stärke ist

Jonas Hofmann zeigt auf der Zehn seine Torgefahr. Foto: imago images/Chai v.d. Laage/Gladys Chai von der Laage via www.imago-images.de

Mönchengladbach Seine Flexibilität hat Jonas Hofmann nun die Rolle des Zehners beschert. Er ist unberechenbar wie das gesamte Team der Borussia.

In diesem Winter gab es zwei Tauschaktionen bei Borussia, die jeweils einen großen, positiven Effekt hatten. Florian Neuhaus rückte etwas nach hinten im Mittelfeld, holte sich auf der Sechser-Position Sicherheit und Selbstvertrauen, wodurch er auch offensiv glänzen kann wie am vergangenen Samstag beim 4:1 bei Fortuna Düsseldorf. Den umgekehrten Weg ging Jonas Hofmann, er war ein defensiverer Mittelfeldmann, ehe ihn Trainer Marco Rose auf die Zehner-Position beim Spiel bei RB Leipzig (2:2) vorgezogen hat.

Foto: Dirk Päffgen 14 Bilder Das ist Jonas Hofmann.

Dort überzeugt Hofmann, der bei den Fans in den vergangenen Monaten einen schweren Stand hatte, nun und zeigt, dass er ein Spieler ist, der ideal in das passt, was Rose bei Borussia sehen will. Sowohl in Leipzig als auch in Düsseldorf hat er getroffen, mit seiner läuferischen Stärke und dem Gespür für das richtige Timing dazu weitere gute Dienste erfüllt. „Gerade hat es sich bei mir wieder etwas gewandelt, hin zu einer offensiveren Rolle. Das passt ja nicht so schlecht, weil ich eigentlich auch ein gelernter Offensivspieler bin“, sagt Hofmann. „So habe ich zwangsläufig viele Aktionen zum Tor – und schieße ich dann auch mal einen rein. Von mir aus kann es gerne so weiterlaufen. Vorne in der gefährlichen Zone dabei zu sein, das Toreschießen, das macht das Fußballspielen doch auch aus.“

Hofmann profitiert also von seiner Vielseitigkeit. Er war jemand, auf den Rose als defensiverer Spieler gesetzt hat, nun wird er aufgrund seiner Stärken in einer offensiveren Rolle gebraucht. Diese Flexibilität ist das, was das gesamte Team der Borussia im Moment auszeichnet. „Es ist für mich eine große Stärke, dass sich kein Gegner mehr auf uns einstellen kann“, sagt Hofmann. „Früher hatten wir ein System und haben dann immer geguckt, was die anderen machen. Jetzt ist das genau andersrum. Wir können auch mitten im Spiel umstellen, haben drei, vier Varianten – und der Gegner muss immer schauen: Was spielen sie denn jetzt wieder? Das ist witzig zu beobachten.”

Für Gegner wie Fortuna Düsseldorf ist es dagegen keine spaßige Angelegenheit derzeit gegen Gladbach. In den vergangenen drei Spielen alleine hat Borussia verschiedene Varianten auf den Platz gebracht. Gegen Mainz (3:1) war es die kontrollierte Offensive, das Auseinanderspielen einer geballten Abwehr des Gegners. In Leipzig war es die Überraschungs-Attacke, das mutige Anlaufen, schnelles Spiel nach vorne. Und gegen Düsseldorf war es in der zweiten Halbzeit eine Mischung aus Angriffswucht und fußballerischer Finesse. „Diese Flexibilität ist auf jeden Fall ein ganz großes Gut bei uns, das wir unbedingt beibehalten sollten“, sagt Hofmann. „Auch personell gilt das: Der Trainer kann ständig durchwechseln, ohne dass Leistung und Qualität abnehmen. Durch diesen Konkurrenzkampf ist auch im Training das Niveau brutal hoch.“