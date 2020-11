Neuhaus und Hofmann : Borussias spannende Mischung auf der Sechs

Jubeln gerne mal zusammen und sind nun auch gemeinsam auf der Sechs unterwegs: Florian Neuhaus (l.) und Jonas Hofmann. Foto: dpa/Marius Becker

Mönchengladbach Borussias Trainer Marco Rose schonte beim 1:0 gegen RB Leipzig Christoph Kramer. Vor der Abwehr setzte er auf das Modell doppelter Spielmacher.

Es ging um Christoph Kramer. Borussias Mittelfeldmann hatte gegen Real Madrid in der Champions League extrem viele Kilometer gemacht, nun pausierte er beim 1:0 gegen RB Leipzig, erst zum Schluss, als es darum ging, das 1:0 zu halten, kam der Ballsichere ins Spiel. Zuvor in Mainz hatte Florian Neuhaus beim 3:2 eine Pause bekommen. Da hatte Debütant Rocco Reitz (18) die Doppelsechs komplettiert an Kramers Seite. Gegen RB war es Jonas Hofmann, der mit Neuhaus vor der Abwehr spielte.

Gewöhnlich ist bei Rose auf der Sechs ein defensiver ausgerichteter Mann dabei: Denis Zakaria, der nach seinem Knorpelschaden wieder trainiert, oder der im Sommer in Richtung Augsburg entschwundene Tobias Strobl waren das in der Vor-Saison. Oder eben Kramer, der in dieser Spielzeit mit Neuhaus das zentrale Duo Nummer eins ist. Rose hat in der Vorbereitung im Testspiel in Venlo auch Ramy Bensebaini auf der Sechs getestet, der Tausendsassa machte diesen Job bemerkenswert gut mit seiner aggressiven Spielart. Er wäre eine Alternative gewesen gegen Leipzig. Doch Rose entschied sich für das Modell doppelter Spielmacher.

„Ich weiß, dass Hoffi diese Position gerne spielt, mit ihm hatten wir dort nochmal fußballerische Qualität und Dynamik an der Stelle“, sagte Rose. Hofmann, der bisher vor allem auf dem rechten Flügel spielte, ist nach dem Abgang von Fabian Johnson der Borusse, der dem Trainer die meisten Optionen anbietet. Er ist ein gewiefter Anläufer, ein fleißiger Kilometer-Sammler (gegen Leipzig kam er auf 12,24), taktisch gut geschult, vor allem aber einer, der ein gutes Gespür für die Passwege und Räume hat.

Beide, Neuhaus wie Hofmann, leisteten sich vor der Pause einige Ballverluste, doch die blieben folgenlos. Beide versuchten aber auch, aus der Tiefe heraus das Spiel anzukurbeln, Hofmann hatte beispielsweise nach der Pause eine starke Balleroberung, trieb den Ball dann nach vorn und legte Alassane Plea einen seiner drei Torschüsse auf, doch der Franzose schoss zu schwach in der Szene.

In den Champions-League-Spielen in Mailand und gegen Madrid setzte Rose auf die klassische Mischung in der Zentrale, in den Bundesligaspielen drumherum sammelte er wichtige Erkenntnisse über seine Alternativ-Formationen ein. Nun gegen Leipzig war es überraschend, dass er ganz auf Spielstärke setzte. Doch das Ergebnis gibt ihm vorn wie hinten Recht – hinten stand die Null, vorn gab es den obligatorischen Treffer, in allen drei Liga-Heimspielen schoss Gladbach genau ein Tor.

Dass in Hofmann weiter vorn etwas fehlte als bester Scorer dieser Saison, war am Ende unproblematisch. Patrick Herrmann, der den Hofmann-Job auf dem rechten Flügel übernahm, legte Hannes Wolf das 1:0 auf, für den Ur-Borussen war es der erste Assist dieser Saison.

Bei Rose ist Fördern auch Fordern – und Herausfordern. Das hat er in Mainz getan, als er Reitz in die Startelf stellte. Und nun sollten zwei Achter-Zehner die beiden Sechser sein. Neuhaus hat längst gelernt, auch Augen für das Geschehen hinter ihm zu haben, auch Hofmann kann das Umschalt-Denken. Die Botschaft der Rose-Entscheidung: „Wir machen unser Ding und agieren, statt auf RB zu reagieren.“ Das hat auch mit Selbstvertrauen zu tun.