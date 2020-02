Borussias Hofmann : Ein Tor mit den „falschen“ Schuhen

Das erste Saisontor: Jonas Hofmann trifft nach der Vorarbeit von Florian Neuhaus in dieser Szene zur 2:0-Führung bei RB Leipzig. Foto: Dirk Päffgen

Leipzig Borussia Mönchengladbachs Jonas Hofmann hat beim Spiel in Leipzig eine neue Rolle auf dem Platz bekommen. Er traf beim 2:2 erstmals seit dem 4. November 2018 – in „BVB“-Schuhwerk.

Wer in den Tagen vor Borussias Spiel bei RB Leipzig den Instagram-Account von Jonas Hofmann durchstöberte, wurde stutzig: Beachtlich Gelb und Schwarz war eines der Fotos, das den Offensivmann Borussias in der neuen Outfit-Linie des Ausrüsters Puma zeigte. Es mutete an, als sei Hofmann zurückgekehrt zu Borussia Dortmund, der schwarz-gelben Borussia. „Nein, keine Sorge“, sagte Hofmann aber. Es sei einzig die neue Schuhlinie des Sportartikelherstellers aus Herzogenaurach, die das Farbschema der Fotos derart ausfallen ließ. „Wir haben auch erstmal gestaunt, als wir die Sachen ausgepackt haben“, sagte Hofmann. Borussia fand die Farbkonstellation der Fotos „etwas unglücklich“, sagte Mediensprecher Markus Aretz, „wir haben aber mit Puma gesprochen“, sagte er.

Info Hofmann ist der zwölfte Torschütze der Saison Jonas Hofmann ist Borussias zwölfter Torschütze in dieser Saison. Insgesamt war es sein zehntes Tor als Gladbacher. Alassane Plea ist mit nun acht Treffern der beste Schütze – er wird nun aber beim Derby gegen Köln fehlen. Im Hinspiel sorgte Plea für das 1:0-Siegtor beim rheinischen Rivalen.

Beim 2:2 der Gladbacher in Leipzig zeigte Hofmann, dass er ganz und gar Gladbacher ist. Beim 1:0 spielte er Ball nach dem Solo von Marcus Thuram zu Oscar Wendt, der dann den Torschützen Alassane Plea bediente, er sammelte also einen Assist-Assist ein. Dann tat Hofmann, was er lange nicht getan hat, wenn er in aussichtsreicher Position vor dem Tor auftauchte. Florian Neuhaus fing einen Aufbaupass von Lukas Klostermann ab, spielte den Ball gleich weiter zu Hofmann und der blieb cool: ein Haken noch und dann schob er das Spielgerät vorbei an Peter Gulacsi zum 0:2 ins Leipziger Tor.

In dem Moment ging einiger Schreibbetrieb in den sozialen Netzwerken los. Dort hatten nicht wenige Fans die Nominierung Hofmanns für die Startelf nicht eben freudig registriert. Nun wurde gestaunt. Trainer Marco Rose hatte dem 27-Jährigen, der beim 0:2 auf Schalke als Sechser einige Probleme hatte, dieses Mal den Job als Zehner gegeben. Das war ein durchaus überraschender Zug Roses, hatte man doch an der Stelle eher mit Lars Stindl oder Breel Embolo gerechnet.

In dem von Rose eigens für RB kreierten 5-2-2-1-System war Hofmann mit Alassane Plea als Halbstürmer hinter der einzigen Spitze Marcus Thuram für das Auslösen der Pressingsituationen zuständig. Das machte er im Verbund mit den beiden Franzosen richtig gut in der ersten Halbzeit. Die extreme Präsenz der Borussen nervte Leipzig spürbar und zwang die Sachsen zu Fehlern wie vor dem 0:2.

„Es hat im Training gut geklappt, und dann ja auch in der ersten Halbzeit, es hat sich gut angefühlt, auf der Position kann ich die Stärken, die ich mitbringe, vor allem das Pressing und das Anlaufen des Gegners, gut einbringen“, sagte Hofmann. Er merkte aber auch an: „Es war leider nicht über 90 Minuten so.“ Wie alle Borussen kam er nach der Pause, dem ersten Gegentor und dem Platzverweis von Alassane Plea vom Weg der ersten Halbzeit ab. Es wurde ein Kampfspiel.

Hofmanns Tor war sein erstes in dieser Saison und der erste Einschuss seit dem 4. November 2018, als er beim 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf getroffen hatte – der Vorbereiter war auch da Neuhaus. „Es ist ein gutes Gefühl, mal wieder ein Tor zu machen und an einem Treffer beteiligt zu sein“, sagte Hofmann. Dass seine Tatkraft in der Offensive am Ende nicht zum vollen Ertrag reichte, ärgerte ihn. „Glückwunsch zum Punkt, aber da ist auch Wehmut wegen der zwei verlorenen Punkte durch einen Sonntagsschuss in der 89. Minute. Dass wir nicht gewonnen haben, das steht schon unter dem Strich“, gestand Hofmann.

Torwart Yann Sommer wollte er wegen des losgelassenen Balles vor dem 1:2 keinen Vorwurf machen. „Er hat uns in den vergangenen Wochen schon öfter den Hintern gerettet“, sagte Hofmann. „Ärgerlicher ist schon die Gelb-Rote Karte. Da sind wir viel zu hart bestraft worden. Darum habe ich dem Schiedsrichter gesagt, dass man bei einem Spitzenspiel am Samstagabend schon Fingerspitzengefühl mitbringen muss“, berichtete Hofmann von einem Dialog mit Tobias Stieler.