Borussias Mittelfeldmann nominiert : Hofmann presst sich in Löws Kader

Hofmann presst sich in Löws Kader

Analyse Mönchengladbach Erstmals ist Borussias Offensivmann Jonas Hofmann für das DFB-Team nominiert. Er hat eine Qualität, die gefragt ist, im modernen Fußball.

Dass Deutschlands oberster Fußball-Lehrer Joachim Löw die Borussen Matthias Ginter und Florian Neuhaus für die anstehenden Länderspiele gegen die Türkei (7. Oktober), in der Ukraine (10. Oktober) und gegen die Schweiz (13. Oktober) nominieren würde, war einigermaßen absehbar. Dass es aber noch einen DFB-Debütanten geben würde, nicht. Jonas Hofmann indes wird der Überraschungsfaktor seiner Ernst-Berufung in die DFB-Auswahl nicht stören, im Gegenteil.

Schon am Donnerstagabend hatte Trainer Marco Rose Hofmann informiert, dass er seine Pläne für die kommende Woche ändern müsse. Drei Spiele stehen für das DFB-Team auf dem Programm, weswegen Löw einen überdimensionalen Kader einbestellt hat, darunter auch der frühere Borusse Mo Dahoud, der jetzt in Dortmund spielt, und eben Hofmann, der frühere BVB-Mann, der nun Gladbacher ist.

Was Hofmann angeht, hatten Experten zuletzt während der Hinrunde der Saison 2018/19 spekuliert, dass er mal einen Anruf von Löw erhalten könnte. Damals bildete Hofmann mit Neuhaus im 4-3-3-System Dieter Heckings eine extrem aktive Doppelacht. Hofmann war dabei der Chefanläufer, ihm oblag es, das Pressing auszulösen. Bei Heckings Nachfolger Marco Rose zählt das weit vorn angesiedelte Attackieren des Gegners noch expliziter als bei Hecking zum Repertoire, es ist sogar einer der Hauptprogrammpunkte. Hofmann als taktisch gewiefter und fußballerisch begabter Mann, der zudem noch ausdauernd und schnell unterwegs ist, spielt daher auch bei Rose eine zentrale Rolle - auf verschiedenen Positionen.

Gerade in der Schlussphase der vergangenen Saison hat Hofmann gezeigt, dass er Verantwortung übernehmen kann. Drei Tore erzielte er und trug damit federführend dazu bei, dass Gladbach die Champions League erreichte. Zwar sehen ihn immer noch einige Fans sehr kritisch, doch gehört der vielseitige Offensivmann längst zu den Borussen, die mitverantwortlich sind für die Spielkultur bei Borussia. Hofmann hat ein gutes Gespür für die Räume und für die Pass- und Laufwege.

Vor allem aber muss man sagen, dass sich Hofmann in Löws Kader gepresst hat. Die Attacke ist ein wesentlicher Bestandteil des modernen Fußballs, und wer diese Talente wie Hofmann mit fußballerischer Qualität paart, der ist natürlich interessant für den Bundestrainer.

So gibt es in der nächsten Woche einen Wettlauf zwischen Neuhaus und Hofmannm angeleitet von der Frage: Wer wird Borussias 35. DFB-Debütant und der 41. deutsche Nationalspieler? Der letzte war Kapitän Lars Stindl im Juni 2017. Neuhaus war schon bei der letzten Länderspielphase dabei, kam aber weder gegen Spanien noch in der Schweiz zum Einsatz. Nun macht Hofmann Druck. Vielleicht macht es Löw aus Gladbacher Sicht auch ganz salomonisch und wechselt die beiden Borussen gleichzeitig ein.