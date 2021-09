Borusse muss pausieren : Hofmann im Hoch – und nun wieder ausgebremst?

Jonas Hofmann nach seinem Tor in Berlin. Foto: dpa/Andreas Gora

Mönchengladbach Der Nationalspieler hat muskuläre Probleme und muss „einige Tage pausieren“. Es ist nicht das erste Mal, dass Jonas Hofmann zu einem sehr ungünstigen Moment von der Blessur gestoppt wird.

Jonas Hofmann hatte eine neue Rolle. Ein bisschen schwer zu erkennen war es zuweilen, welche Position es genau war, doch später erklärte Trainer Adi Hütter: Hofmann war der Zehner im 3-4-1-2-System, welches die Borussen gegen Arminia Bielefeld zunächst praktizierten. Da aber der eine Sechser, Florian Neuhaus, seinen Job sehr offensiv interpretierte, sah es oft so als, als bildeten Hofmann und er eine doppelte Acht. So haben sie es früher auch schon in Dieter Heckings 4-3-3-System getan, und zwar mit viel Effekt. Indes: Während Neuhaus mit der Saison noch fremdelt, ist Hofmann richtig gut drin im Geschehen.

Drei Spiele machte der Borusse im Nationalteam, alle drei als Rechter Verteidiger, er hat also sein Repertoire nochmal um eine Position erweitert, zählt man mal durch, kann er fast alles spielen außer Torwart und Innenverteidiger. Doch als Außenverteidiger sieht ihn Adi Hütter nicht, sondern ganz und gar als einen extrem flexiblen Offensivmann. Und zwar einen, der immer einen Platz in Hütterschen Systemen finden dürfte, wenn er fit ist. Hofmann gehört bei Hütter zu den Unverzichtbaren.

Zunächst war Hofmann als Rechtsaußen unterwegs im 4-2-3-1, nun zentraler. Spielt er sich mit Neuhaus auf der Acht ein, könnte das eine Variante für die Zukunft sein, mit der Hütter zwei spielstarke Männer einbinden würde: Neuhaus, der mit Speed in die Tiefe geht, Hofmann, der als bester Anläufer und gewiefter Räumeöffner gilt. Doch erstmal muss Hütter wohl anders planen. Denn: Samstag in Augsburg könnte Hofmann fehlen.

Gegen Bielefeld musste Hofmann zur Pause raus, es war eine Vorsichtsmaßnahme, wie Hütter später erklärte. „Bei Jonas ist es so, dass er sich schon nach 35 Minuten an den Oberschenkel gegriffen hatte, er hat dann mit einem Druckverband weitergespielt. Das Risiko ist in der Halbzeit einfach zu groß gewesen, ihn weiterspielen zu lassen. Ich habe noch keine hundertprozentige Diagnose und hoffe, dass es nichts Schlimmeres ist“, sagte Hütter.

Via Instagram teilte Hofmann dann mit: „Mit geht’s soweit ganz gut, ich muss nur ein paar Tage pausieren“, schrieb er da in einer Botschaft an die Fans. Wie viele Tage ein „paar Tage“ am Ende sind, ist bei einer Muskulatur-Geschichte, die in diesem Fall nicht näher definiert ist, immer so eine Sache. „Bei ihm wird es bis zum Wochenende knapp“, sagt Hütter am Mittwoch, als Borussia ohne den Nationalspieler in die Trainingswoche startete.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Hofmann im Hoch ist und dann von einer Verletzung ausgebremst wird. In der Saison 2018/19 war es zum Beispiel auch so. Er schoss fünf Tore in der Hinrunde, es wurde sogar über eine Nationalmannschaftsnominierung getuschelt. Dann zog er sich Ende November eine Muskelverletzung zu, die ihn aus dem Rhythmus brachte. In der Saison 20/21 kostete ihn ein Innenbandriss neun Spiele, ebenso viel verpasste er in der folgenden Spielzeit wegen eines Muskelbündelrisses. Da kam er gut aus der Verletzung zurück, das war in den Jahren zuvor anders gewesen.