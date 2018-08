Borussia Mönchengladbach: Jonas Hofmann ist ein Symbol des Neuanfangs

Mönchengladbach Jonas Hofmann spielt seit Januar 2016 in Gladbach. Aber richtig angekommen ist er erst beim 2:0 gegen Leverkusen.

Jonas Hofmann stand in Mönchengladbach bislang nicht für Konsequenz. 52 Torschüsse hatte der Offensivmann in der Bundesliga abgegeben, seit er im Januar 2016 Borusse geworden war, und keiner davon war erfolgreich. Zwei waren am Samstag beim 2:0 gegen Leverkusen dazu gekommen, einer vor und einer nach der Pause. Dann aber, in der 54. Minute „habe ich das Thema abgehakt“. Hofmann schnappte sich den Ball, nachdem Schiedsrichter Christian Dingert zum zweiten Mal an diesem Tag auf den Elfmeterpunkt gezeigt hatte, und anders als Thorgan Hazard vor der Pause verwandelte Hofmann sicher. Damit brachte er den Auftaktsieg auf den Weg, den Fabian Johnson nach einer Edel-Kombination mit Raffael mit dem Tor zum 2:0 perfekt machte.