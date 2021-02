Fohlenfutter-Gerüchtecheck : Jonas Hofmann bei Thomas Tuchels FC Chelsea im Gespräch

Analyse Im Fohlenfutter-Gerüchtecheck analysieren die RP-Reporter die neuesten Transfergeschichten rund um Borussia Mönchengladbach. Heute: Thomas Tuchel und er FC Chelsea sind an Jonas Hofmann interessiert.

Es gibt einige Borussen, die hoch gehandelt werden. Jonas Hofmann gehörte bislang nicht dazu. Das war fast verwunderlich, denn er spielt aktuell seine wohl beste Saison und ist jetzt sogar Nationalspieler: Er ist einer der wesentlichen Männer in Sachen Spielkultur, zugleich kann er Pressing und Gegenpressing – und schießt nun auch noch Tore. Das hat er auch in der Champions League getan, in Mailand blieb er beim 2:2 eiskalt wie dann auch beim famosen Sieg gegen die Bayern. Hofmann ist also einer der großen Gewinner der Saison. Dass er da in den Fokus anderer Klubs gerät, ist nachvollziehbar, zumal, wenn es um einen Trainer geht, der ihn schon kennt wie Tuchel aus Mainzer und Dortmunder Zeiten.