Vor dem Pokalspiel : Hofmann kann für Oberachern eine zusätzliche Info-Quelle anzapfen

Foto: dpa/Swen Pförtner 22 Bilder Das ist Jonas Hofmann

Mönchengladbach Jonas Hofmann ist mit der Borussia in der ersten DFB-Pokalrunde noch nie rausgeflogen – auch wenn einige undankbare Aufgaben dabei waren. Nun wartet ein leichteres Los. Doch Hofmann weiß, was trotzdem für das Weiterkommen nötig ist. Zudem kann er auf zusätzliche Tipps zurückgreifen.

Sollte Jonas Hofmann noch ein paar zusätzliche Informationen zum Gladbacher Pokalgegner SV Oberachern in Erfahrung bringen wollen, sein älterer Bruder Benjamin könnte sie ihm liefern. „Es ist ganz witzig, er hat in der vergangenen Saison mit Astoria Walldorf II noch in der Liga gegen Oberachern gespielt“, sagt Borussias Nationalspieler. Womöglich hat er auch schon ein paar Tipps bekommen, Bruder Benjamin verlor mit Walldorf auf jeden Fall zweimal gegen Oberachern, darunter am letzten Spieltag 2:3 – womit Gladbachs Gegner den Verbleib in der Oberliga Baden-Württemberg endgültig sicherstellte.

Doch unabhängig von den Erfahrungen des Bruders weiß Hofmann schon ganz genau, auf was es für Borussia am Sonntag (15.30 Uhr) im Freiburger Dreisamstadion, wo die Partie gegen den Fünftligisten ausgetragen wird, ankommt. Sechs Erstrundenspiele hat er mit den Gladbachern im DFB-Pokal seit 2016 schon bestritten, jedes Mal kam er eine Runde weiter. „Im Endeffekt geht es genau darum, auch wenn die Qualität der Gegner in der ersten Runde schon sehr unterschiedlich sein kann – ohne gegenüber Oberachern respektlos zu sein“, sagt Hofmann.

Der 30-Jährige weiß, wovon er spricht, denn Borussia hatte in den vergangenen Spielzeiten in der ersten Hauptrunde Gegner sehr unterschiedlicher Kaliber – zuletzt gar immer im Wechsel. 2017 hatte Gladbach eine eher undankbare Aufgabe beim Traditionsklub Rot-Weiss Essen, der lange auch 1:0 führte, ehe der eingewechselte Hofmann in der 79. Minute für den Ausgleich sorgte. Wenig später schoss Raffael die Borussia eine Runde weiter. Im Jahr darauf steuerte Hofmann ein Tor und drei Vorlagen zum 11:1 gegen den BSC Hastedt bei – der Rekordsieg und bislang einzige zweistellige Sieg der Gladbacher im DFB-Pokal.

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Oberachern aussehen

2019 setzte sich Borussia 1:0 beim Zweitligisten SV Sandhausen durch, die knappe Partie dürfte Hofmann trotzdem in schlechter Erinnerung behalten haben, er verletzte sich am Innenband und fiel zwei Monate aus. 2020 wiederum trug er mit einem Tor und einer Vorlage zum ungefährdeten 8:0 gegen den FC Oberneuland bei. Im vergangenen Jahr kam Hofmann schließlich in der Nachspielzeit als Joker zum Einsatz, als sich Borussia beim damaligen Drittligisten 1. FC Kaiserslautern mit 1:0 knapp durchsetzte. Der undankbaren Aufgabe im Vorjahr folgt nun wieder ein vermeintlich leichtes Los: In keiner anderen Erstrundenbegegnung liegen so viele Spielklassen zwischen den Kontrahenten – fünfte gegen erste Liga.

So mag die Vorbereitung vor einem Jahr gegen den FCK womöglich etwas detaillierter gewesen sein, weil die Gegenspieler auch Profis und entsprechend bekannter sind. Einige Aufgabenstellungen bleiben aber Jahr für Jahr in der ersten Runde dieselben. „Es geht immer darum, von Anfang an auf keinen Fall irgendetwas zu unterschätzen“, warnt Hofmann. Im Pokal sei nun einmal alles möglich. „Deswegen müssen wir die Aufgabe konzentriert angehen, um Oberachern keinen Funken Hoffnung zu geben“, fügt er hinzu.