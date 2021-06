EM-Borussen : Hofmann muss weiter auf seine EM-Premiere warten

Herzogenaurach Der Gladbacher Jonas Hofmann wird auch im zweiten EM-Spiel gegen Portugal nicht mitwirken können. Bundestrainer Joachim Löw gehen damit die Alternativen auf der rechten Seite aus.

24 Spieler standen Bundestrainer Joachim Löw am Freitag beim Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft im Adi-Dassler-Stadion in Herzogenaurach zur Verfügung. Während Offensivspieler Serge Gnabry vor der Abreise nach München, wo das DFB-Team alle drei Gruppenspiele absolviert, wieder am Mannschaftstraining teilnehmen konnte, gibt es von Gladbachs Mittelfeldspieler Jonas Hofmann weiterhin keine guten Nachrichten.