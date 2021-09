„Macht mich stolz“ : Borussias Hofmann bestätigt Interesse des FC Bayern

Mönchengladbach Kurz vor dem Ende des Transferphase wurde über das Interesse des FC Bayern München an Gladbachs Jonas Hofmann spekuliert. Der Nationalspieler hat nun zugegeben, dass er sich mit einem möglichen Vereinswechsel beschäftigt hat.

„Ich habe mit Brazzo nie wegen Jonas verhandelt. Es gab nie ein konkretes Angebot von Bayern, es gab nie konkrete Gespräche wegen Jonas Hofmann“, sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl am vergangenen Sonntag bei „Bild TV“. Bis zum Ende der Transferperiode am Dienstagabend um 18 Uhr passierte dann auch nichts mehr. Kein neuer Spieler wurde verpflichtet, kein Borusse verließ den Verein.

Dass es weder ein „konkretes“ Angebot noch „konkrete“ Gespräche gegeben habe, schließt allerdings nicht aus, dass Bayerns Sportdirektor Hasan „Brazzo“ Salihamidzic sich nicht zumindest mal bei Eberl und Jonas Hofmanns Berater erkundigt hat, was möglich wäre. Dass an den Gerüchten um den FC Bayern tatsächlich etwas dran war, hat Hofmann nun bestätigt. „Natürlich beschäftige ich mich damit, wenn der FC Bayern Interesse an mir zeigt“, sagte Hofmann im Interview mit „Sport1“.

„Ich hatte tagelang enorm viele Nachrichten auf dem Handy. Es hat ständig geklingelt. Ich habe das dann zwischendurch mal bei Seite gelegt. Aber ich bin ein entspannter und lockerer Typ und lasse alles auf mich zukommen. Ich finde zudem, dass es völlig legitim ist, dass man sich im Berufsleben auch nach möglichen Veränderungen umschaut“, so Hofmann. Der 29-Jährige steht seit Anfang 2016 bei Borussia unter Vertrag, sein Vertrag läuft noch bis 2023. In diesem Sommer hätten die Gladbacher durch einen Hofmann-Wechsel trotz der Corona-Krise vermutlich mehr Geld generieren können als im kommenden Sommer, wenn die Vertragslaufzeit nur noch ein Jahr beträgt.

„Ich finde, dass es eine Bestätigung für meine Arbeit ist, wenn ich mit großen Vereinen in Verbindung gebracht werde. Das ist eine Ehre und macht mich stolz. Natürlich höre ich mir sowas auch an und wäge dann genau ab, was für und gegen einen Wechsel sprechen würde“, gibt Hofmann offen zu. In der Vergangenheit hat der gebürtige Heidelberger nie einen Hehl daraus gemacht, dass ihn ein Vereinswechsel reizen würde. Versprechen zu einem Verbleib, die er unter Umständen nicht halten kann, gibt er keine ab.