„Digital Circle“ beim Bundesligisten: Joko Winterscheidt gehört zu Borussias Expertenteam

Mönchengladbach Entertainer Joko Winterscheidt ist Mitglied eines Expertenteams, das Borussia künftig bei der Umsetzung digitaler Projekte unterstützt. Er ist aber nicht der einzige Prominente im „Digital Circle“.

Am Promifaktor mangelt es Borussias neuem Expertenteam wahrlich nicht. Das bekannteste Gesicht ist sicherlich der Moderator und Schauspieler Joko Winterscheidt, der mit den TV-Formaten „Joko gegen Klaas“ oder „Circus HalliGalli“ große Erfolge feierte. Doch darüber hinaus gehören unter anderem der Trivago-Chef Rolf Schrömgens sowie Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein zum achtköpfigen Gremium, das Borussia unter dem Namen „Digital Circle“ künftig bei der Umsetzung digitaler Projekte unterstützen soll.

Die illustre Gruppe traf sich am vergangenen Sonntag beim Heimspiel gegen Hannover 96 zu einem ersten Austausch und wird sich ab sofort in regelmäßigen Abständen beratschlagen. Sie soll den Bundesligisten bei allen digitalen Themen nicht nur mit ihrer Expertise unterstützen, sondern auch einen kritischen Blick einnehmen und den Verein in seinem Bemühen, sich für die digitale Zukunft aufzustellen, permanent antreiben.