Ab Januar bei Borussia : Top-Talent Joe Scally startet in verrücktes MLS-Turnier

Joe Scally spielt noch bis Ende Dezember bei New York City FC. Foto: NYCFC.com

Mönchengladbach Im Januar stößt das Top-Talent Joe Scally zu den Borussen. Am Donnerstag spielt der 17-Jährige mit seinem Noch-Klub New York City FC beim „MLS is back Tournament“ und hofft auf Einsatzzeiten.

Die nordamerikanische Profiliga Major League Soccer (MLS) nahm am Mittwoch den Spielbetrieb wieder auf. Beim „MLS is back Tournament“ geht es um wichtige Punkte in der Meisterschaft, dem Sieger des Turniers winkt zudem ein Platz in der Concacaf-Champions League. Die gesamte Veranstaltung steigt auf dem Disney-Gelände in Orlando/Florida, alle Teams sind in einem Hotel-Komplex untergebracht und dürfen diesen bis zum Ende des Turniers (Finale am 11. August) nur für die Spiele verlassen. Mit Mandelo Egbo, der mittlerweile bei Red Bulls New York spielt, wird auch ein ehemaliger Borusse bei diesem Turnier, das es so im Fußball noch nie gegeben hat, dabei sein. Doch auch ein baldiger Gladbacher spielt mit: Joe Scally.

Das US-Top-Talent spielt noch bis Jahresende bei New York City FC, ist aber bereits im Sommer für knapp zwei Millionen Euro von den Borussen verpflichtet worden. Nach seinem 18. Geburtstag am 31. Dezember wird der Rechtsverteidiger nach Gladbach wechseln.

Vorher will er mit NYCFC eine gute Rolle beim MLS-Turnier spielen. Am Donnerstag um 15 Uhr Ortszeit (21 Uhr in Deutschland) trifft sein Team auf Philadelphia Union. Ob Scally zum Einsatz kommen wird, ist offen, in den bisher einzigen beiden Saisonspielen kam er nicht zum Zuge – doch das war Anfang März.

Seine Chancen auf Einsätze, bevor er nach Gladbach kommt, stehen gut. „Es ist sehr aufregend für Joe zu Borussia Mönchengladbach zu wechseln und die Möglichkeit zu haben, in einer der besten Ligen der Welt zu spielen“, sagt NYCFC-Sportdirektor Claudio Reyna. „Er hat noch viel Entwicklungspotenzial.“