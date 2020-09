US-Talent feiert Startelf-Debüt : Scally macht wichtigen Schritt vor Umzug nach Gladbach

Joe Scally spielt ab seinem 18. Geburtstag für Borussia Mönchengladbach. Foto: NYCFC.com

Mönchengladbach/New York Dass Joe Scally am 1. Januar 2021 nach Gladbach wechseln wird, wurde bereits im November 2019 verkündet. Die Zeit bis dahin nutzt der US-Amerikaner, um seine Karriere entscheidend voranzutreiben.

Vor ein paar Jahren saßen Joe Scally und Giovanni Reyna gemeinsam an der Konsole, zockten die Fußball-Simulation „Fifa“ und sagten sich: ‚Wie cool wäre es, wenn wir uns irgendwann selbst spielen könnten?‘ Der Traum ist inzwischen wahr geworden, wenngleich Scally mit seiner virtuellen Performance noch nicht zufrieden ist. „Ich glaube, ich bin der am schlechtesten bewertete Spieler“, sagt er angesichts seines Ratings von 49 (Maximum sind 99).

Doch am vergangenen Wochenende hat der Rechtsverteidiger, der am 1. Januar zu Borussia Mönchengladbach wechseln wird (Ablöse rund zwei Millionen US-Dollar), einen wichtigen Schritt getan: Er hat sein Startelf-Debüt für den New York City FC in der Major League Soccer gefeiert. Beim 0:0 gegen New England Revolution durfte Scally 65 Minuten lang ran, Anfang September war er bereits für drei Minuten eingewechselt worden.

„Als ich gehört habe, dass ich beginne, war ich natürlich nervös, aber ich habe mich riesig gefreut. Darauf habe ich hingearbeitet“, sagte der 17-Jährige nach seiner gelungenen Premiere. Ein paar Flanken mehr hätte er gerne geschlagen, aber New Englands Linksaußen, der kantige Teal Bunbury, hemmte Scallys Offensivdrang ein wenig. Sonst beschreibt er sich selbst als „sehr angriffslustig“.

Einen Tag nach seinem 18. Geburtstag wird er offiziell Borusse, sein Kumpel Reyna ist bereits seit vergangenem Jahr einer. Während Scally in Gladbach kicken wird, ist Reyna in Dortmund schon ein gutes Stück vorangekommen. Am Samstag machte er sein 16. Bundesligaspiel und erzielte sein erstes Tor – gegen Scallys baldigen Arbeitgeber.

Scally ist der langjährige Freund gerade noch ein bisschen näher. „Sheeshhhh“, schrieb er unter Reynas Jubel-Post bei Instagram, versehen mit einem roten Herz. Bei Twitter retweetete er vier Bilder von Reynas Tor, ganz so schwarz-gelb dürfte es in ein paar Monaten dort nicht mehr zugehen. Direkt danach folgten aber bereits Glückwünsche aus Gladbach: Immerhin ist Scally nun der jüngste Spieler, der je für den NYCFC in der Startelf stand – mit 17 Jahren, acht Monaten und 20 Tagen.

Andere Kontinente sind zumindest dann kein Gladbacher Kernmarkt, wenn es um Spieler geht, die den Profis direkt weiterhelfen können. Bei Perspektivspielern sieht es anders aus. Julio Villalba kam aus Paraguay, nachdem er volljährig geworden war, genauso Jacob Italiano aus Australien. Scally könnte theoretisch noch für die U19 auflaufen, sein Ziel muss es sein, regelmäßig bei den Profis von Trainer Marco Rose mittrainieren zu dürfen.

