Vertrag bis 2023 für Olschowsky : Borussia bindet nächstes Talent aus dem Fohlenstall

Jan Olschowsky unterschrieb einen Vertrag bis 2023. Foto: Fua.net/Fupa.net

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat ein weiteres Talent aus dem Fohlenstall mit einem Profivertrag ausgestattet. Keeper Jan Olschowsky unterschrieb einen Kontrakt bis 2023. Er könnte die nächste Saison bei der U23 bestreiten oder noch verliehen werden.

Borussia hat eine weitere zukunftsträchtige Personalentscheidung getroffen und wieder ein Torwarttalent langfristig an den Klub gebunden. Wie die Gladbacher am Montag mitteilten, erhält Jan Olschowsky einen Profivertrag, der bis zum 30. Juni 2023 datiert wurde. „Wir freuen uns, dass wir mit Jan einen weiteren Spieler aus unserem eigenen Nachwuchsleistungszentrum an uns binden können. Jan ist ein großes Torwarttalent, das sich hervorragend entwickelt hat. Nun gilt es für ihn, weiter an sich zu arbeiten, um irgendwann den nächsten Schritt zu machen und Bundesliga-Torwart zu werden“, sagte Sportdirektor Max Eberl.

In der abgelaufenen Saison trainierte Olschowsky bereits häufiger beim Profiteam mit. Gespielt hat er vorwiegend für die U23 der Borussen in der Regionalliga West, 18 Spiele bestritt er dort unter Trainer Arie van Lent, dessen Vertrag im Sommer ausgelaufen ist. Im November feierte Olschowsky zudem sein Debüt in der deutschen U19-Nationalmannschaft.

Olschowsky ist bereits der zweite hoffnungsvolle Keeper aus dem eigenen Fohlenstall, der noch mehrere Jahre mit einem Profivertrag ausgestattet ist. Moritz Nicolas ist ebenfalls noch bis 2023 an Gladbach gebunden, aktuell ist er noch eine Saison an Union Berlin verliehen. Ob das so bleiben wird, ist noch nicht entschieden worden, Nicolas soll im Gegensatz zur vergangenen Saison Spielpraxis sammeln – hat er die bei Union nicht in Sicht, könnte das Leihgeschäft vorzeitig beendet werden.