Niederlage in Elversberg : Borussias U23 verliert ihr erstes Testspiel unter Polanski

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbachs U23 hat am Samstag ihr erstes Testspiel der Vorbereitung bei der SV Elversberg verloren. Eugen Polanski nutzte die Partie, um in der Halbzeit komplett durchzuwechseln. Ein Sommer-Zugang feierte dabei sein Borussia-Debüt.

Polanski sprach von einem „sehr guten Spiel“ seiner Mannschaft, die gegen Elversberg, mit dem Ex-Borussen Horst Steffen an der Seitenlinie, in der 21. Minute das 0:1 durch Jannik Rochelt kassierte. Ansonsten war Polanski, der den 18-jährigen Jamil Najjar (gekommen von Hertha BSC) in der ersten Halbzeit als linken Innenverteidiger in der Viererkette aufbot, mit den ersten 45 Minuten zufrieden. „Die erste Halbzeit war sehr gut und wäre um ein Haar perfekt gewesen, wenn wir unsere Torchancen genutzt hätten“, sagte Polanski. „Wir haben bis auf wenige Aktionen vieles richtig gemacht, hatten gute Abläufe. Mit der Positionierung mit Ball waren wir sehr zufrieden.“