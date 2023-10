Omlins Trainingsbesuch Seoane muss zum Wochenstart auf vier Borussen verzichten

21 Feldspieler waren es in Summe, mit denen Trainer Gerardo Seoane in die Vorbereitung auf das Spiel am Freitagabend (20.30 Uhr, Dazn) gegen Mainz 05 startete. Itakura, Elvedi, Wöber und Jordan haben in Bochum Blessuren erlitten, Wöber dabei bereits in der Anfangsphase einen Schlag auf den Knöchel abbekommen. Sorgen mit Blick auf Mainz bereiten die Personalien Seoane nicht, spätestens Mittwoch sollen sie wieder ins Training einsteigen.