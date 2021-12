Punkten gegen den Trend : Gladbach darf in Leipzig nicht schon wieder Aufbaugegner sein

Mönchengladbach Köln und Freiburg feierten jüngst klare Siege gegen Gladbach, nachdem sie zuvor an Negativserien zu knabbern hatten. Aktuell geht es RB Leipzig genauso – einer Mannschaft, bei der Borussia zudem noch auf eine Premiere wartet.

Es gab eine Zeit, da galt Borussia Mönchengladbach als willkommener Aufbaugegner. In den ersten Jahren des neuen Jahrtausends, in denen die Borussia ihren Platz in der unteren Tabellenhälfte abonniert zu haben schien, war Gladbach gern gesehen bei kriselnden Klubs. Denn in gefühlt schöner Regelmäßigkeit betrieben die Borussen damals Aufbauhilfe in Form von Niederlagen, die nicht unbedingt dem jeweils aktuellen Trend entsprachen.

In den zehn Jahren seit der Relegation 2011 hatte Borussia dieses Image weitestgehend wieder abgestreift – derzeit scheint diese lästige Angewohnheit jedoch ein Comeback zu feiern. Zumindest dienten die Gladbacher in der laufenden Saison schon mehrmals strauchelnden Teams als Aufbaugegner: So jubelte der FC Augsburg am fünften Spieltag nach dem 1:0 gegen Gladbach über den ersten Saisonsieg – nach zuvor zwei Punkten und nur einem erzielten Tor. Hertha BSC hatte vor dem 1:0 gegen Borussia auch zwei der drei vorherigen Heimspiele verloren. Köln war fünf Ligaspiele sieglos, ehe es den 4:1-Derbysieg feiern konnte. Und Freiburg kam mit drei Niederlagen im Gepäck nach Gladbach, um dort 6:0 zu triumphieren.

Drei Niederlagen in Folge – das ist aktuell auch die Bilanz, mit der sich RB Leipzig, Borussias nächster Gegner am Samstag (15.30 Uhr) herumschlagen muss. Erstmals überhaupt kassierte Leipzig drei Bundesliga-Pleiten in Folge, nach dem 1:2 bei Union Berlin am vergangenen Freitag musste Trainer Jesse Marsch seinen Stuhl räumen. Zwar gelang unter Interimscoach Achim Beierlorzer am Dienstag ein 2:1-Erfolg in der Champions League gegen Manchester City, wodurch zumindest das Überwintern im internationalen Geschäft gesichert wurde. Doch in der Bundesliga braucht es – nun unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco – einen Befreiungsschlag, um den Europapokalplätzen wieder näherzukommen.

Borussia wird etwas dagegen haben, zum dritten Mal in Folge als Krisenhelfer zu fungieren – zumal die eigene Situation nicht besser ist. Um selbst wieder in die Spur zu kommen, müsste indes gelingen, was es bisher noch nicht gegeben hat – ein Sieg in Leipzig. Bei 45 ihrer insgesamt 52 Gegner in der Bundesliga hat Borussia zumindest ein Bundesligaspiel gewonnen, RB gehört nicht dazu. Unter den aktuellen Liga-Konkurrenten hat nur Union Berlin auch noch kein Heimspiel gegen Gladbach verloren. Nach Leipzig ist Borussia bislang fünfmal gefahren, heraus sprangen immerhin drei Unentschieden, aber nie ein Sieg.

Sollte nun der erste Dreier gelingen, gäbe es nur vier Vereine, bei denen Borussia länger warten musste: 1899 Hoffenheim (im siebten Spiel), FC Augsburg und 1. FC Nürnberg (jeweils neuntes Spiel) und Bayern München (31. Spiel). Im sechsten Versuch klappte es bei Mainz 05, Hertha BSC und dem SC Freiburg erstmals. Das wird nun auch das Ziel in Leipzig sein.