Starke Bank ein Erfolgsgeheimnis : Warum der Borussia zuzutrauen ist, die Bayern zu besiegen

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbachs Spiel ist vertikal, zudem ist der Kader breit aufgestellt — personell und taktisch. Das bietet Trainer Marco Rose einige wertvolle Optionen.

Die Bank des Freiburg-Spiels am Samstag zeigt das: Tobias Sippel, Oscar Wendt, Tobias Strobl, Christoph Kramer, Alassane Plea, Lars Stindl, Raffael, Fabian Johnson und Jonas Hofmann saßen da. Viel Routine war versammelt. Und viel Qualität. Matthias Ginter, der Abwehrchef, war nicht einmal dabei, auch Ibrahima Traoré nicht, der wieder angeschlagen ist. Und Nachwuchs-Talent Jordan Beyer spielte bei der U23 mit. Aus all diesen Herren kann man ein gutes Team basteln. Da schaut schon mal ein Trainerkollege mit leicht neidischem Blick hinüber zur Gladbacher Bank.

Ein breiter Kader lindert unter anderem den Verletzungsschmerz. Als Roses Mannschaft gebeutelt war von vielen Ausfällen, hatte der Trainer dennoch immer einige Alternativen zur Verfügung. Die konnte er indes auch deswegen optimal nutzen, weil er systemisch flexibel blieb und sich so den Gegebenheiten anpasste. Auch taktisch gibt der Kader eine Menge her, Rose nutzt das weidlich aus.

Es gilt, mit all der Qualität, die da ist, richtig umzugehen. Trainer und Team haben das gut hingekriegt. Die Konkurrenzsituation motiviert und ist leistungssteigernd statt für Unmut zu sorgen. Was bei Rose, der in dieser Saison schon 22 Spieler eingesetzt hat, hinzukommt, ist der Kollektiv-Grundsatz: Stammplätze gibt es derzeit in Gladbach nur wenige, Einsatz-Garantie gar keine. Auch wegen der diversen Systemoptionen, die unterschiedliche Anforderungen haben. Individuelle Qualitäten werden in die Gruppe eingepasst und bringen sie zugleich voran.