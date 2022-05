Benefizspiel gegen die Ukraine : Im Borussia-Park dominierte Blau-Gelb

Mönchengladbach Borussia setzte mit ihrem Benefizspiel gegen das Nationalteam der Ukraine nicht nur ein wichtiges Zeichen, sondern war bei der 1:2-Niederlage auch ein guter Testgegner. Was Lars Stindl und Yann Sommer zum beeindruckenden Abend sagten.

Für die Mannschaft sei es keine Frage gewesen, dieses Spiel drei Tage vor dem Saisonfinale gegen Hoffenheim zu bestreiten. „Wir konnten sportlich, politisch, aber vor allem menschlich ein kleines Zeichen setzen. Und wenn wir den Menschen zwei Stunden Ablenkung bescheren konnten, hat sich das absolut gelohnt, sagte Stindl. Auch Yann Sommer betonte: „Das ist ein sehr wichtiges Ereignis. Wir haben den Menschen in der Ukraine und auch der Nationalmannschaft ein kleines Stück helfen können“, sagte der Torwart, der wie Stindl in der ersten Halbzeit zum Einsatz kam.

Gladbachs Trainer Adi Hütter schickte eine Startelf ins Rennen, bei der die Zuschauer besonders auf Rocco Reitz, der nach seiner Leihe erst in der nächsten Saison wieder in Pflichtspielen eingesetzt werden darf, und Connor Noß gespannt sein durften. Noß dürfte in der 13. Minute einen seiner bisher schönsten Momente erlebt haben. Der 21-Jährige eroberte am Strafraum erst den Ball und schloss dann mit einem Schlenzer zum 1:1 ab. Zuvor hatte Mykhaylo Mudryk, seit 2021 für Schachtjor Donezk aktiv, die Führung erzielt, nachdem er erst Matthias Ginter im Laufduell abgehangen und Torwart Yann Sommer umkurvt hatte. Der Jubel, der aus den Kehlen der 20.223 Zuschauer ertönte, konnte sich hören lassen, Applaus gab es ohnehin von fast allen Anwesenden.