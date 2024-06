Nach Rekordturnier 2021 So wirkt sich Borussias dünne EM-Präsenz aus

Ob es das Abrutschen in der Fernsehgeld-Tabelle ist, die geringe TV-Präsenz ihrer Protagonisten oder vor allem die Tatsache, dass Borussia jüngst zum vierten Mal in Folge eine Saison schwächer abschloss als im Jahr zuvor: An Fingerzeigen, dass Gladbach sportlich immer weiter an Boden einbüßt, mangelt es wahrlich nicht. Dieser Tage lässt sich das noch an einem anderen Faktor ablesen: der Zahl der nominierten Borussen für die anstehende Europameisterschaft in Deutschland.