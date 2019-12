Borussia verliert in Wolfsburg : Gladbach zurück auf dem Boden der Tatsachen

Bruchlandung in Wolfsburg: Mönchengladbachs Alassane Plea (Mitte) spielt gegen Josuha Guilavogui (links) und Maximilian Arnold (rechts). Foto: dpa/Ronny Hartmann

Wolfsburg Borussia verliert erneut in der Nachspielzeit. Die 1:2-Niederlage in Wolfsburg kostet zudem die Tabellenführung.

Es waren skurrile acht Tage für Borussia Mönchengladbach. Es gab drei Spiele, die alle 2:1 endeten. Und alle drei wurden in der Nachspielzeit entschieden. Nach dem 2:1 gegen den FC Bayern München, als die Gladbacher in der Extrazeit trafen, gab es zwei Niederlagen mit der Zeitangabe „90+“, die Gladbach nach dem wochenlangen Höhenflug auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt haben: Das 1:2 am Donnerstag gegen Basaksehir FK aus Istanbul bedeutete das Aus in der Europa League. Am Sonntag kostete das 1:2 beim VfL Wolfsburg nach acht Spieltagen an der Spitze die Tabellenführung.

Somit setzt sich in der Autostadt die Geschichte von Borussia und der Nachspielzeit fort. Diese war zunächst eine mit hohem Jubelpotenzial. Denn bei Basaksehir FK und bei AS Rom brachten diese Tore jeweils ein 1:1 und dann gegen die Römer und gegen die Bayern 2:1-Siege. Nun haben die Borussen zweimal in Folge nach Ablauf der regulären Spielzeit verloren.

Info Erst kommt Paderborn, dann bei Hertha BSC Die nächsten drei Spiele: Am Mittwoch kommt der SC Paderborn in den Borussia-Park (Anstoß 20.30 Uhr). Am Samstag spielen die Gladbacher bei Hertha BSC (Anstoß 18.30 Uhr). Die Rückrunde beginnt mit dem Spiel bei Schalke 04 am Freitag, 17. Januar (20.30 Uhr).

„Wir haben in den vergangenen Wochen öfter das Glück gehabt, in der letzten Minute das Tor zu machen, jetzt läuft es gegen uns. Es ist bitter, ähnlich wie am Donnerstag gegen Basaksehir noch ein Tor zu kassieren“, sagte Mittelfeldspieler Jonas Hofmann. Die Donnerstag-Niederlage habe er nicht mehr im Kopf gehabt, versicherte er. Doch die Geschichte wiederholte sich. „Es ist eine sehr bittere Niederlage für uns, wieder in der Nachspielzeit. Wir lernen gerade auf unschöne Art und Weise, wie man das möglicherweise in die andere Richtung verhindert“, sagte Trainer Marco Rose.

Zum ersten Mal in seiner Zeit als Gladbach-Trainer verlor seine Mannschaft zwei Pflichtspiele in Folge. Die zweite unschöne Begegnung mit seiner Vergangenheit in Österreich nach dem 0:4 gegen den Wolfsberger AC in der Europa-League-Gruppenphase. Auch Wolfsburg-Coach Oliver Glasner kannte Rose bereits aus der österreichischen Bundesliga, Glasner hatte bis zum Sommer den Linzer ASK trainiert. „Wir hätten gern den Punkt mitgenommen. Deswegen ist es schade, dass wir es in der Endkonsequenz nicht so zu Ende verteidigt haben, um das hinzukriegen“, sagte Rose.

Seinem Team nutzte es auch nichts, dass Breel Embolo nur zwei Minuten nach der Wolsburger Führung durch den starken Xaver Schlager (13.), der vergangene Saison noch unter Rose bei RB Salzburg gespielt hat, der Ausgleich gelang. Die „Wölfe“ waren aggressiver und durchschlagskräftiger. 17:6 lautete die Torschussbilanz, das ist eine üppige Ausbeute des Gegners, der sich allein mit dem ständigen Willen, das Spiel zu entscheiden, den Sieg verdiente. Die Gladbacher bekamen Schlagers Wucht in der Zentrale nicht in den Griff, der umtriebige Blondschopf ging ständig steil, ganz so, wie er es bei Rose in Salzburg gelernt hat. Die Borussen waren im Spiel nach vorn zu wenig zielstrebig, so dass es jenseits des Tores von Embolo nur eine große Chance gab. Doch die konnte Marcus Thuram, der allein vor Torwart Koen Casteels auftauchte, nicht nutzen.