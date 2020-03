Am 22. März unbesiegt : Selbst die Bayern konnten Borussias Serie nicht brechen

Raffael schoss am 22. März 2015 beide Tore beim 2:0-Sieg der Borussia gegen Bayern. Foto: imago sportfotodienst

Mönchengladbach Borussias für den 22. März angesetztes Rheinland-Duell gegen Leverkusen findet nicht statt. Dabei wäre der Tag perfekt dafür gewesen. Immerhin brachte das Datum in der Geschichte noch keine Niederlage – und einen besonderen Sieg.

Die Sonne scheint am 22. März 2020, es ist bestes Fußballwetter. Es wäre das perfekte Setting gewesen für das Bundesliga-Spiel der Borussen gegen Bayer Leverkusen, das am Sonntag um 13.30 Uhr gewesen wäre. Zu diesem Zeitpunkt der Saison wäre es durchaus eine Art Vor-Finale in Sachen Champions League gewesen. Denn Gladbach ist Vierter und Bayer Fünfter mit zwei Punkten weniger, nachdem die Borussen das Geisterderby gegen Köln 2:1 gewonnen haben. Der insgesamt 13. Bundesliga-Heimsieg der Borussen gegen die „Werkself“ hätte ihren Vorsprung also auf fünf Punkte anschwellen lassen können.

Doch alles, was das Spiel angeht, bleibt im Konjunktiv wegen der Corona-Krise. Die Bundesliga ruht wegen des Virus, nach dem Spiel in Frankfurt wurde auch das gegen Leverkusen verschoben. Die Borussen bereiten sich weiter vor für den ungewissen Re-Entry. Mancherorts wird die Sache zwischen Borussen und Bayer, die in den vergangenen Jahren schon öfter ein Europa-Endspiel war, auf dem digitalen Rasen geklärt. Unter anderen simulieren die E-Sports-Team beider Klubs die Partie am Sonntag um 13.30 Uhr (live bei Twitch).

Dabei war es für die Borussen im wirklichen Leben zumindest statistisch gesehen das perfekte Datum gewesen, um ein so wichtiges Spiel zu absolvieren. Denn noch nie seit dem Bundesliga-Aufstieg 1965 haben sie an einem 22. März ein Pflichtspiel verloren. Zehnmal traten sie an diesem Datum an, fünfmal siegten sie, fünfmal spielten sie Unentschieden. Zuletzt gab es 1991 an einem 22. März keinen Sieg, seither wurden alle vier Spiele gewonnen mit einer Torbilanz von 10:1.

Selbst der FC Bayern konnte diese Serie der Gladbacher nicht stoppen in ihrem bislang letzten 22. März-Spiel. Das war 2015 und Borussia siegte 2:0 beim Rekordmeister. Es war der große Tag von Raffael, der zweimal traf und damit den insgesamt dritten Sieg bei den Bayern in der Gladbacher Klubgeschichte möglich machte. Ein weiterer folgte am 6. Oktober 2018, da toppte Borussia mit dem 3:0 das Ergebnis sogar noch. Borussia verteidigte vor fünf Jahren brillant, kaum einmal durften die Münchener das Tor von Yann Sommer anvisieren, zudem saßen die wenigen Konter. Es war ein starkes Stück.

Es gibt weitere positive Bilanzen für den 22. März. Vier der fünf Siege an diesem Datum liefen ohne Gegentor ab, angefangen mit dem 3:0 1969 gegen Schalke 04. Zuletzt gelang das sogar dreimal in Serie: Vor dem Sieg bei den Bayern gab es 2014 ein 3:0 gegen Hertha BSC und 2003 ein 2:0 gegen den Hamburger SV. 1997 freute sich Gladbach über ein 3:1 beim BVB.

Davor gab es die fünf unentschiedenen Partien: 1991 gegen den HSV ein 1:1, 1988 beim FC Homburg ein 0:0, 1986 gegen Eintracht Frankfurt ein 1:1, 1980 ein 2:2 im Derby gegen den 1. FC Köln (dabei wurde indes eine 2:0-Führung durch zwei Tore von Wilfried Hannes verspielt) und 1975 ein 0:0 beim VfL Bochum.