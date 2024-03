Vergleich zum ersten Saisonteil Nur in wenigen Punkten hat sich Borussia seit dem Jahreswechsel verbessert

Kein Wort wird bei den Borussen in der laufenden Saison derart strapaziert wie der „Prozess“. Nach einem umfangreicheren personellen Umbruch steht die Spielzeit im Zeichen der Erneuerung. Doch nach 26 Spielen herrscht bei Fans und Beobachtern vor allem das Gefühl vor, dass überwiegend altbekannte Probleme Thema sind – und dass die Gladbacher seit Saisonbeginn nicht so recht weiterkommen mit der Entwicklung der Mannschaft. Die muss sich messen lassen an den Ergebnissen, die sie bislang eingesammelt hat.