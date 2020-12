Aufstellungen, Übertragung, Fakten : Borussia gegen Inter Mailand - alle Infos zum Spiel

Service Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach empfängt Inter Mailand und kann am Dienstagabend schon das Achtelfinale der Champions League erreichen. Wir haben die wichtigsten Infos zum Thema Aufstellung, Übertragung und weitere Fakten zusammengefasst.

Offiziell ist es das sechste Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Inter Mailand, zum siebten Mal jedoch wird am Dienstagabend (21 Uhr/Dazn) diese Paarung angepfiffen. Die allererste vom 20. Oktober 1971, das legendäre 7:1 im „Büchsenwurf-Spiel“, wurde annulliert. Anschließend siegte Inter in Mailand mit 4:2, seitdem blieben die Fohlen aber in vier Duellen ungeschlagen. Ein Remis reicht ihnen nun schon zum Achtelfinal-Einzug in der Champions League, falls Schachtjor Donezk im 18.55-Uhr-Spiel nicht gegen Real Madrid gewinnt.