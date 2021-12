Trainingsstart nach Weihnachten : Mehrere Corona-Fälle bei Borussia

Mönchengladbach Jordan Beyer hat seine zweite Corona-Infektion bereits überstanden und konnte am Mittwoch individuell trainieren. Dagegen verpassten zwei Profis die erste Einheit nach Weihnachten aufgrund eines positiven Tests. Die Ergebnisse mehrerer Borussen stehen noch aus.

Wenn die Trainingsbeteiligung zum Auftakt der Rückrundenvorbereitung Borussias aktuelle Personalsituation komplett widergespiegelt hätte, müsste sich Adi Hütter mit Blick auf das Spiel beim FC Bayern in gut einer Woche seine Sorgen machen. Neun Profis fehlten am Mittwochnachmittag, zwei von ihnen wurden positiv auf Corona getestet, einer ist gerade erst wieder genesen.

Wie Borussia mitteilte, verbrachte Jordan Beyer die kurze Winterpause in Quarantäne. Der 21-Jährige, der seinen auslaufenden Vertrag um vier Jahre verlängert hat, war im September 2020 der erste mit Covid-19 infizierte Spieler bei den Fohlen gewesen. Zum zweiten Mal nach Ende Juli hat es auch Denis Zakaria erwischt, der sich genau wie Keanan Bennetts isolieren musste. Der Engländer hatte die Weihnachtstage in Dubai verbracht.

Vier Profis standen nicht auf dem Trainingsplatz, weil ihre Testergebnisse noch nicht da waren: Marcus Thuram, Manu Koné, Mamadou Doucouré und Joe Scally. Es wird in den nächsten Tagen – vorausgesetzt, alle sind negativ – also wieder voller werden. Am Donnerstag stehen Einheiten um 10.30 und 15.30 Uhr an, sogar am Silvestertag wird um 10.30 Uhr trainiert. Neujahr ist frei, aber auch am 2. Januar bittet Hütter um 10.30 Uhr auf den Platz.