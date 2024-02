Stillstand in der Entwicklung Borussia muss jetzt erst einmal das Schlimmste verhindern

In der Politik gibt es die K-Frage, in der Bundesliga die Diskussion um das A-Wort. Ist es schon so weit bei Borussia Mönchengladbach, steckt der Verein nach der 0:2-Niederlage bei RB Leipzig mit 22 Punkten aus 22 Spielen im Abstiegskampf? „Ich würde das Thema gar nicht so groß machen. Für uns stehen jetzt auf jeden Fall drei extrem wichtige Spiele an gegen Teams, die mit unten drinstecken“, sagte Julian Weigl. Die Bedeutung der Partien gegen den VfL Bochum, den FSV Mainz 05 und den 1. FC Köln scheint dem Kapitän auch ohne A-Wort bewusst zu sein.