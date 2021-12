Polizei ermittelt : Impfpass-Ärger um einen Physiotherapeuten bei Borussia

Winter am Borussia-Park: Zu negativen sportlichen Ergebnissen gesellt sich jetzt Ärger um einen Mitarbeiter. Foto: imago images/Mika Volkmann/Mika Volkmann via www.imago-images.de

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat sich von einem ihrer Physiotherapeuten aus dem Profibereich getrennt. Grund soll ein gefälschter Impfausweis sein. Die Polizei hat deshalb die Ermittlungen aufgenommen. Zuletzt sorgte ein ähnlicher Fall in Bremen für Aufsehen.

Weiterführende Informationen wollte Borussia Mönchengladbach auf Nachfrage nicht mitteilen, mit Verweis auf arbeitsrechtliche Fragen und den Datenschutz. So ist derzeit offen, wie mögliche Unstimmigkeiten auffielen. Nachdem die Polizei Mönchengladbach mit den entsprechenden Recherchen konfrontiert worden war, leitete sie von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ein. Das bestätigte ein Polizeisprecher unserer Redaktion, zu den Fortschritten der Ermittlungen konnte er am Mittwoch noch nichts sagen.

Auch die Beamten in Mönchengladbach sehen sich immer häufiger konfrontiert mit derartigen Verdachtsmomenten, vor allem seit der Verschärfung der 2G-Regeln in Nordrhein-Westfalen und der Einführung der Testpflicht für Ungeimpfte am Arbeitsplatz. Viele Hinweise kämen von Apotheken, die in der Regel die Zertifikate für die Covid-19-Impfung ausstellen. Das Landeskriminalamt (LKA) in NRW veröffentlichte gerade erst offizielle Zahlen zu dieser Thematik: Zwischen dem 1. April und dem 23. November 2021 seien 1041 Impfpassfälschungen registriert worden.