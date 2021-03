DFB-Pokal-Prämien : Gladbach gegen Dortmund ist auch ein Millionenspiel

Mönchengladbach Für Borussia Mönchengladbach geht es im Pokal-Duell mit Borussia Dortmund nicht nur um den Einzug ins Halbfinale, sondern auch um die damit verbundene Erfolgsprämie, die der DFB ausschüttet. Die könnte der Verein gut gebrauchen.

Bei Borussia Mönchengladbach wird seit Jahren ohne Erfolgsprämien kalkuliert, die sich der Klub im nationalen Pokal und wie in dieser Saison in der Champions League dazuverdienen könnte. Das betonen Gladbachs Geschäftsführer Stephan Schippers und Max Eberl immer wieder. In Zeiten der Corona-Pandemie helfen die Zusatzeinnahmen durch die Königsklasse, wo Borussia allein 9,5 Millionen Euro für das Erreichen des Achtelfinals eingestrichen hat, enorm, das Loch, das zum Beispiel durch ausbleibende Zuschauer-Einnahmen entstanden ist, ein wenig zu stopfen.