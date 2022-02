Borussia spielt in Bielefeld : Igor Demos Erinnerung an eine Wende auf der Alm

Igor Demo bejubelt am 25. November 2000 seinen 1:1-Ausgleich im wichtigen Wende-Spiel bei Arminia Bielefeld. Foto: Ja/Imago

Mönchengladbach Am 25. November 2000 traf Igor Demo bei Gladbachs wichtigem 2:1-Sieg bei Arminia Bielefeld. Auch 1997 gelang ein Sieg, der Aufschwung gab. Was der „Fußballgott“ zu Borussias jetziger Situation sagt, in der wieder eine Wende nötig ist.