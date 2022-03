2:0 gegen AEL Limassol (22. November 2012)



Während Borussia sich gegen Limassol abmüht, läuft beim Parallelspiel in Marseille alles nach Plan. Fenerbahce Istanbul führt – ein Tor in Gladbach und der VfL wäre eine Runde weiter in der Europa League. Wieder ist es de Camargo, der Gladbach als Joker erlöst. Wieder versetzt er den Borussia-Park in Ekstase.