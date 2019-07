Beim Afrika-Cup weiter : Traoré trifft mit Guinea im Achtelfinale auf einen Titel-Favoriten

Alexandria Ibrahima Traoré hat es mit Guinea ins Achtelfinale des Afrika-Cups geschafft. Dort trifft das Team mit Algerien jedoch auf einen sehr starken Gegner. Ein Weiterkommen wäre eine Überraschung.

Es ist geschafft, Ibrahima Traoré hat sich mit Guinea für das Achtelfinale des Afrika-Cups in Marokko qualifiziert. Das vom Gladbacher als Kapitän angeführte Team schaffte es als einer der vier besten Gruppendritten in die Runde der letzten 16 Teams und trifft am Sonntag auf Algerien. Die Nordafrikaner sind im bisherigen Turnierverlauf noch ungeschlagen und besiegten sogar die starken Senegalesen um Superstar Sadio Mané vom FC Liverpool 1:0.