Gastbeitrag Andreas Bluhm : „Die Aufgabe als Kapitän beflügelt Ibrahima Traoré“

Andreas Bluhm (links) in der Kabine Guineas an der Seite von Ibrahima Traoré. Foto: Ja/Bluhm

Mönchengladbach Andreas Bluhm ist beim Afrika-Cup der persönliche Physio von Guineas Kapitän Ibrahmia Traoré und schreibt über seine Erfahrungen bei dem Turnier.

Puh, das war ein hartes Stück Arbeit im letzten Gruppenspiel am Sonntag gegen Burundi. Es war ein anstrengendes Spiel, auch für mich als Beobachter. Das Team von Guinea, mit dem ich schon drei Wochen beim Afrika-Cup unterwegs bin, ist mir ans Herz gewachsen. Die Jungs haben sich unglaublich schwer getan. Darum waren wir alle froh über den 2:0-Sieg, der uns mit großer Wahrscheinlichkeit das Achtelfinale eingebracht hat. Theoretisch kann es noch schiefgehen, das hängt von den letzten Spielen anderer Gruppen ab. Aber es sollte klappen, dass wir einer der vier Gruppendritten sind, die weiterkommen.

Es war ein typisches Spiel in so einer Situation. Man hat den Druck, der auf Guineas Team lastete, sehr gespürt. Darum war alles doch recht verkrampft, daran hat auch die 80-minütige Überzahl nach der Roten Karte gegen Burundi nichts geändert. Natürlich hat Naby Keitas Qualität gefehlt. Naby hatte ja wieder Probleme nach dem Nigeria-Spiel, und es war absehbar, dass er nicht mehr spielen kann beim Afrika-Cup. Er ist dann auch am Montag nach Liverpool zurückgereist. Dadurch hat Ibrahima Traoré nun noch mehr Verantwortung.