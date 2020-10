„Fohlenfrühstück“ : Das steht am 6. Oktober bei Borussia an

Alassane Plea und Marcus Thuram gehören zu den Profis, die nicht mit der Nationalmannschaft unterwegs sind. Foto: Dirk Paeffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 6. Oktober früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Borussias Vier-Tage-Woche beginnt mit einer Athletikeinheit am Morgen, um 15 Uhr geht es dann raus auf den Trainingsplatz. Wichtig für Mitglieder, die das Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Donnerstag sehen wollen: Um 10 Uhr beginnt im Online-Ticketshop des Vereins der Vorverkauf. 300 Zuschauer sind zugelassen, jedes Mitglied kann bis zu vier Karten kaufen. Außerdem geben wir Ihnen einen Überblick, wann Borussias Nationalspieler in den kommenden Tagen gefordert sind.

Diese Fohlen fehlten zuletzt oder trainierten nicht voll mit

Valentino Lazaro (Reha nach Muskelbündelriss)

Laszlo Bénes (Aufbautraining nach Sprunggelenkverletzung)

Andreas Poulsen (Reha nach Schulter-OP)

Julio Villalba (Aufbautraining nach Muskelverletzung)

Jordan Beyer (Quarantäne nach positivem Covid-19-Test)

Mamadou Doucouré (individuelle Belastungssteuerung)

Borussen-Geburtstage

9. Oktober: Thomas Eichin (54), ehemaliger Spieler

10. Oktober: Dirk Heyne (63), ehemaliger Torwart und Co-Trainer

13. Oktober: Andreas Poulsen (21)

Zeitreise Am 6. Oktober 2018 gelang Borussia ihr bislang höchster Sieg bei den Bayern. Es war erst der insgesamt vierte, die Konkurrenz war also nicht allzu groß. Doch mit dem 3:0-Erfolg in der Allianz-Arena gaben die Fohlen unter Dieter Hecking ein beeindruckendes Statement ab. Alassane Plea, Lars Stindl und Patrick Herrmann erzielten die Tore. Vor allem Stindls Startelf-Comeback nach langer Verletzungspause schien die Bayern überrascht zu haben.

Die nächsten Spiele

8. Oktober: Borussia - Fortuna Düsseldorf (Testspiel), 15 Uhr

17. Oktober: Borussia - VfL Wolfsburg (4. Bundesliga-Spieltag), 20.30 Uhr (DAZN)

21. Oktober: Inter Mailand - Borussia (Champions-League-Gruppenphase, 1. Spieltag), 21 Uhr

24. Oktober: FSV Mainz 05 - Borussia (5. Bundesliga-Spieltag), 15.30 Uhr (Sky)

Was gestern los war

Und sonst noch? Hier können Sie sich kostenlos Tickets für die Trainingseinheiten der Fohlen sichern. Bis zu 300 Fans sind am Trainingsplatz erlaubt. Der Vorverkauf für das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am 17. Oktober läuft. Seit dem 4. Oktober können sich auch Mitglieder ein Ticket sichern, bald wird der Verkauf für alle Interessenten geöffnet. Aktuell sind keine Gästefans in der Bundesliga zugelassen.

Haben Sie etwas auf dem Herzen? Ob Lob, Kritik oder Fragen: Schreiben Sie uns gerne eine Mail an fohlenfutter@rheinische-post.de.

