Erster Sommer-Zugang : Borussia verpflichtet 18-jährigen Fraulo aus Dänemark

Mönchengladbach Oscar Fraulo ist Borussia Mönchengladbachs erster neuer Spieler für die Saison 2022/23. Der 18-Jährige kommt aus Dänemark vom FC Midtjylland. Warum Fraulo kein unmittelbarer Ersatz für Laszlo Bénes sein soll.

Am 6. Dezember wird er 19 Jahre alt, bis dahin hat er also die Chance, sich wie in der vergangenen Saison Joe Scally und Luca Netz in die Liste der 18-Jährigen einzutragen, die für Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga zum Einsatz kamen. Wie schnell es geht, werde man sehen, heißt es aus dem Verein. Der Druck auf den ersten Zugang für die neue Saison soll nicht unnötig erhöht werden. Sollte es nicht direkt reichen für einen Platz im Profikader, sind Einsätze in Eugen Polanskis U23 denkbar. Dort durfte sich auch Scally ein halbes Jahr einfinden und auch Netz feierte in der Regionalliga sein Borussia-Debüt.