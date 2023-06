Rückkehr nach sechs Jahren Julian Korb ist wieder Borusse

Der Weg Korbs steht dafür, dass Geduld nötig ist, um ans Ziel zu kommen, er ist als junger Profi – mit 14 kam er vom MSV Duisburg nach Gladbach und machte dann den Weg durch die Instanzen – damals beharrlich geblieben und hat dann seine Chance genutzt. „Vorbild für alle Wartenden“ nannte ihn unsere Redaktion mal. Am 5. Mai 2012 machte er beim 3:0-Sieg der Borussen in Mainz sein erstes Bundesliga-Spiel. 100 weitere Pflichtspiele absolvierte er danach noch für das Profiteam und bis dato 94 für die U23, an der Stelle wird in der kommenden Saison deutlich was dazukommen.