XXL-Kader für Länderspiele : Löw nominiert gleich drei Gladbacher Borussen

Jonas Hofmann könnte sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft feiern. Foto: dpa/Federico Gambarini

Mönchengladbach 29 Spieler hat Joachim Löw für die drei Länderspiele gegen die Türkei, die Ukraine und die Schweiz nominiert. Unter den Neulingen sind ein Gladbacher und ein Ex-Gladbacher: Jonas Hofmann und Mo Dahoud.

So viel Borussia Mönchengladbach hat es bei der deutschen Nationalmannschaft lange nicht gegeben. Schon im September waren mit Matthias Ginter und Florian Neuhaus mal wieder zwei Profis des VfL mit dabei. Für die anstehenden Partien gegen die Türkei (7. Oktober), die Ukraine (10. Oktober) und die Schweiz (13. Oktober) hat Bundestrainer Joachim Löw nun auch erstmals Jonas Hofmann berufen.

Der 28-Jährige war im Herbst 2018 schon einmal nah dran, als er mit Borussia in der Bundesliga brillierte. Seitdem war das Thema Hofmann und der DFB allerdings ein wenig eingeschlafen. Der Mittelfeldspieler absolvierte in seiner Karriere zehn Spiele für die U21, in denen er fünfmal traf. „Ich freue mich riesig über die Nominierung. Es ist der Traum eines jeden Fußballers, für sein Land aufzulaufen“, sagte Hofmann.