Borussias Trainingswoche in der Länderspielpause: Eine kleinere, aber immer noch hochwertige Gruppe

Mönchengladbach Zehn Borussen sind auf Länderspielreise, darum ist die Gladbacher Trainingsgruppe in diesen Tagen überschaubar. Aus den daheim Gebliebenen lässt sich aber trotzdem ein starkes Team bilden für den Test gegen Preußen Münster am Donnerstag.

Doch auch eine Elf der daheim Gebliebenen könnte in der Bundesliga mehr als nur mithalten. Man könnte sie so formieren: Tobias Sippel, der wegen der Geburt seines Sohnes am Sonntag bis Mittwoch frei hat, Fabian Johnson, Tony Jantschke, Tobias Strobl, Wendt, Christoph Kramer, Laszlo Bénes, Jonas Hofmann, Patrick Herrmann, Lars Stindl und Raffael. Zudem ist da Mamadou Doucouré, der zuletzt 75 Minuten in der U23 gespielt hat beim 1:1 gegen Viktoria Köln. Er kann vielleicht in diesem Jahr noch ein wenig Bundesliga-Luft atmen, um dann im Januar voll in den Bundesliga-Konkurrenzkampf einzusteigen.