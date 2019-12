Gewinnspiel für Borussia-Karten : Hier gibt es noch Tickets für das Bayern-Spiel

Mönchengladbach Der Klassiker Gladbach gegen Bayern München ist am Samstag längst ausverkauft. Borussias Hauptsponsor Postbank und die Rheinische Post verlosen fünfmal zwei Tickets für das Spiel.

Es ist der Klassiker: Gladbach gegen die Bayern. Dieses Mal aber unter ganz anderen Vorzeichen: Borussia ist Spitzenreiter der Bundesliga und hat vier Punkte mehr als der Rekordmeister aus München. Mit einem Sieg würde das Team von Trainer Marco Rose auf sieben Punkte davonziehen. Was für eine Aussicht. „Die Liga macht Spaß“, sagte Gladbachs Stürmer Breel Embolo mit Blick auf die kuschelige Dichte in den Höhenlagen der Tabelle. Und auch darauf, dass es derzeit einige Klubs gibt, die die Bayern ärgern. Wie zuletzt Leverkusen, das 2:1 in der Allianz Arena siegte (was Gladbach vergangene Saison auch schaffte beim 3:0-Sieg). Borussia will es Bayer gleichtun und Bayern-Besieger werden. Am Samstag um 15.30 Uhr beginnt das große Spiel, das natürlich längst ausverkauft ist.