Verlosung : Tickets für Hoffenheim-Borussias Spiel gewinnen

Mönchengladbach Die Rheinische Post und Borussias Hauptsponsor Postbanl verlosen Tickets für das Spiel gegen 1899 Hofffenheim. Zehn Fans können live im Stadion dabei sein.

(kk) Am Samstag, 22. Februar 2020, empfängt Borussia um 15.30 Uhr die TSG 1899 Hoffenheim. Zehn Leser der Rheinischen Post können live dabei sein im Borussia-Park. Borussias Hauptsponsor Postbank und die RP verlosen fünfmal zwei Tickets für das Spiel. Wer am Dienstag, 18. Februar 2020, bis 24 Uhr unter 01379 88 67 12 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) anruft, kann gewinnen. Oder schicken Sie eine SMS mit dem Kennwort „rp4“, Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)!