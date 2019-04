Salzburg gibt Pressekonferenz : Roses Wechsel zu Gladbach ist Mittwoch perfekt

Mönchengladbach RB Salzburg hat für Mittwoch eine Pressekonferenz anberaumt. Trainer Marco Rose wird sich dann zu seiner Zukunft äußern. Sie heißt Borussia Mönchengladbach. Rose bringt wohl seine Co-Trainer René Maric und Alexander Zickler mit.

Bislang hatte der 42 Jahre alte Sachse zu seiner Zukunft geschwiegen. Nun, das vermuten unter anderem die „Salzburger Nachrichten“, wird er seinen Wechsel nach Gladbach verkünden. Möglich, dass er das Topspiel seines Teams am vergangenen Sonntag gegen den Linzer ASK abwarten wollte, bevor er seinen Wechsel in die deutsche Bundesliga bekannt gibt. Die Salzburger siegten 2:0 beim Tabellenzweiten und machten damit einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft.