Leser-Noten : Bewerten Sie jetzt die Leistung der Borussen gegen Hertha BSC

Interaktiv Mönchengladbach Borussia hat das Kellerduell der Bundesliga gegen Hertha BSC 2:0 gewonnen und blieb damit erstmals nach 13 vergeblichen Versuchen ohne Gegentor. Wie haben Sie die Leistung der Gladbacher gesehen? Vergeben Sie hier ihre Noten.

Lange Zeit hatten die Gladbacher ihrem Gegner keine echte Torchance gewährt, am Ende wurde Hertha nur durch einige Fernschüsse gefährlich. Letztlich war der Sieg vollends verdient, was sich auch in unserer Einzelkritik niederschlug. Kein Borusse wurde schlechter bewertet als mit einer glatten Drei, dafür gab es einige positive Ausreißer.

So überzeugten in der Abwehrreihe vor allem Matthias Ginter und Nico Elvedi, Ersterer nicht zuletzt wegen seinem Tor zum 2:0. Elvedi wiederum präsentierte sich deutlich sicherer als noch in den Vorwochen. Auch die jungen Außenbahnspieler Joe Scally und Luca Netz hatten ihren Anteil am Erfolg, Netz steuerte gegen seinen Ex-Klub gar eine Torvorlage bei, er erhielt eine 3+. Und im Mittelfeld gefiel Manu Koné mit seinem Durchsetzungsvermögen und der nötigen Portion Frechheit – Note zwei.