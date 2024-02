Trotz des 0:0 gegen Darmstadt Herrmann will bei Borussia „keine Panikstimmung verbreiten“, Virkus übt Kritik

Mönchengladbach · „Wir sind alle wachgerüttelt“, sagte Patrick Herrmann nach dem 0:0 gegen Darmstadt. Sorgen um ein weiteres Abrutschen machten sich am Samstagabend weder er noch Sportchef Roland Virkus, der wie Trainer Gerardo Seoane genau anmerkte, was ihn am Spiel der Borussen gestört hatte.

10.02.2024 , 19:50 Uhr

Borussia - Darmstadt: die Fohlen in der Einzelkritik 29 Bilder Foto: dpa/Roberto Pfeil