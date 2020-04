Bensebaini schwach bei Elfmetern : Die größten „Fifa 20“-Irrtümer bei Borussias Spielerwerten

Mönchengladbach Bei „Fifa 20“ müssen bei jedem Spieler 34 Fähigkeiten bewertet werden. Da kann bei tausenden Profis nicht jede Einschätzung richtig sein, auch bei Borussia gibt es einige falsche Bewertungen. Geht es danach, sollte Ramy Bensebaini keine Elfmeter mehr schießen.

Millionen Menschen in Deutschland sind selbst als Bundesliga-Spieler aktiv – jedoch auf der Konsole. „Fifa 20“ ist das erfolgreichste Sportspiel auf der PlayStadion und Co.. Besonders beliebt ist der Onlinemodus „Ultimate Team“, aber auch offline spielen viele den Karrieremodus. Für letztere Variante müssen die Macher von „EA Sports“ für tausende Fußballprofis auf der Welt die Stärken festlegen. 34 einzelne Attribute müssen bei jedem einzelnen bestimmt werden, der Entwickler hat extra Teams für diese Maßnahmen. Dass alles aber wirklich der Realität entspricht, ist dennoch ausgeschlossen – manche Fehler jedoch recht offensichtlich. Auch bei Borussia.

Die Bewertungen der Spieler sind oft nicht nur Diskussionsthema in den Foren und bei den Zockern selbst, sondern auch die Profis beschweren sich schonmal über ihre Fähigkeiten bei „Fifa 20“ oder den Vorgänger-Spielen. Die Werte werden zwar für die Offline-Modi wie dem Karrieremodus wöchentlich aktualisiert, doch nach wie vor sind einige einzelne Angaben bei den Borussen, gerade wenn es sich um die Stärken der jeweiligen Spieler handelt, falsch festgelegt worden. Wir haben die größten „Fifa 20“-Irrtümer bei Borussias Spieler-Bewertungen gesammelt (Stand 19. April).

Stefan Lainer Er wurde schon nach seinen ersten Monaten bei Borussia als „Terrier“ bezeichnet, da er mit seiner robusten Spielweise an Klub-Legende Berti Vogts erinnert. Körperlich ist Lainer einer der stabilsten Gladbacher. Die Spiele-Entwickler sehen das anders und bewerten den Österreicher nur mit einer Stärke von 68.

Marcus Thuram Zur Faszination der neuen Nummer 10 der Borussen gehört es, dass er trotz seiner enormen Größe und Kraft extrem geschmeidig ist. Das hat man schon bei seinem ersten Pflichtspiel im Pokal in Sandhausen gesehen, als er per Flugkopfball das entscheidende 1:0 erzielt hat. Auch seine Dribblings zeigen, dass Thuram sehr wenig und spritzig ist. Aber bei „Fifa 20“ ist er mit einer Beweglichkeit von 69 recht schwerfällig.

Tony Jantschke Wenn man den Verteidiger danach fragt, was er besser kann als seine Teamkollegen, wird er auch heute noch antworten: „Grätschen.“ Wenn Jantschke zum Tackling ansetzt, hat er fast immer den Ball, sein Timing ist beispiellos bei Borussia und auch in der Bundesliga gibt es ganz wenige, die auf diesem Fach so gut sind wie der 30-Jährige. Bei „Fifa 20“ ist er mit einer Grätsch-Einschätzung von 77 aber lediglich Mittelmaß.