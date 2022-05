Ein Quartett kam in der Saison 2010/2011 zwar zum Einsatz, spielte aber in der Rückrunde und damit während der Relegation nicht mehr für Borussia. Raúl Bobadilla war verliehen an Aris Saloniki und verließ Borussia Anfang 2012 endgültig. Fünf Jahre später kehrte „Boba“ für eine Saison zurück, nun spielt er in der zweiten Schweizer Liga beim FC Schaffhausen. Michael Bradley verbrachte die Rückrunde bei Aston Villa, dann kaufte ihn Chievo Verona. Über die AS Rom landete der US-Amerikaner 2014 beim FC Toronto, wo er bis heute in der MLS aktiv ist. Jan-Ingwer Callsen-Bracker wurde Anfang 2011 an den FC Augsburg abgegeben, bei dem er acht Jahre später seine Laufbahn beendete. Heute ist er Entwicklungsdirektor beim DFB. Marcel Meeuwis wurde vor Rückrundenbeginn an Feyenoord Rotterdamm verliehen, dann an Venlo abgegeben und beendete 2013 nach einer kurzen Station in Australien seine Karriere.