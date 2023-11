Bislang vier Punkte in fünf Spielen Warum Borussia jetzt umso mehr ihre Heimstärke benötigt

An Zielen dürfte es Borussia Mönchengladbach am kommenden Freitag im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg nicht mangeln. Mit dem Blick auf die Tabelle kann Gladbach zum Beispiel den direkten Konkurrenten bei einem Sieg mit zwei Toren Differenz überholen. Wenn zugleich der FC Augsburg sein Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim nicht gewinnt, würden die Borussen damit in die obere Tabellenhälfte springen – erstmals seit dem ersten Spieltag.