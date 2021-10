Gegen Stuttgart, Bayern und Bochum : Borussias Heimspiele nun vor bis zu 46.000 Fans

Mönchengladbach Die neue Corona-Schutzverordnung eröffnet Borussia für die künftigen Heimspiele neue Möglichkeiten bezüglich der Zuschauer-Kapazitäten. Der Klub schaltet nun auch Dauerkarten frei.

Am 7. März 2020 gab es zum letzten Mal einen richtig ausverkauften Borussia-Park . 54.042 Menschen sahen das 1:2 gegen Borussia Dortmund . Dann kam die Pandemie. Am vergangenen Samstag beim 1:0 gegen den BVB waren erstmals wieder alle möglichen Tickets vergriffen, doch durften aufgrund der da noch geltenden Corona-Schutzverordnung nur 25.000 Menschen im Stadion dabei sein. Die neue Verordnung vom 1. Oktober gibt nun neue Möglichkeiten.

Dass es im November einen argen Rückschritt gibt, wenn die neue Corona-Verordnung herauskommt, glaubt Borussias Mediensprecher Markus Aretz nicht. „Ich gehe davon aus, dass mindestens diese Regelung erhalten bleibt“, sagte Aretz unserer Redaktion. Dass die Kapazität sogar steigt, ist keine Utopie. So könnte eintreten, was Geschäftsführer Stephan Schippers im Kontext der Mitgliederversammlung am 10. August gesagt hatte: „Wir hoffen, dass wir spätestens zu Beginn der Rückrunde wieder einen vollen Borussia-Park erleben werden.“ Wobei die nun möglichen 46.000 Tickets nah dran sind am „Ausverkauft“: Im Europapokal-Modus allein mit Sitzplätzen gibt es 46.311 Plätze im Gladbacher Stadion.